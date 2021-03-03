للمرة الثانية خلال أسبوع.. التعليم العالي تغلق كيانًا وهميًّا جديدًا

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم، بشأن جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التـقـرير إلى قيام لجنة الضبطية القضائيـــة بمداهمة المنشأة المسماة (أكاديمية الأركان المعتمدة)، والكائنة بالشقة رقم 6 إداري بالدور الأول علوي، بالقطعة رقم 77 المنطقة المركزية، دمياط الجديدة، محافظة دمياط، حيث تبين أن هذه المنشأة تقوم بمزاولة أنشطة تعليمية دون ترخيص، وتمنح شهادات غير معتمدة في مجالات (التحاليل الطبية، التمريض، الأشعة، العلاج الطبيعي، تركيب الأسنان، مساعد طبيب أسنان، مساعد صيدلي، مساحة وخرائط، صحافة وإعلام).

وقد أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشأة المذكورة، كما قام بمخاطبة محافظ دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد د. عبدالغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.