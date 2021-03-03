رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية للسودان

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب إنتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية , حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم .

وتناولت إجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التى تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين ، كما أسفرت عن الإتفاق على تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين مصر والسودان خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية .

وإشتملت الزيارة على لقاء السيد الفريق أول / عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى السودانى برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية حيث نقل لسيادته تحيات وتقدير الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مثمناً العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين .

كما إلتقى وزير الدفاع السودانى ونقل لسيادته تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى حيث أكد على عمق العلاقات المصرية السودانية بإعتبارها علاقات ذات طبيعة إستراتيجية تقوم على التعاون لتحقيق متطلبات الحفاظ على الأمن القومى لكلا البلدين .

ثم إلتقى برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية وتناول اللقاء مناقشة عدداً من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين ، بما يسهم فى التصدى للتحديات المشتركة .

من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة أن هناك توافق فى الرؤى حول كافة الموضوعات التى تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان .

كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الإتفاق عليه خلال إجتماعات اللجنة يعد إمتداداً لإطار التفاهم والتنسيق العسكرى لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية .

حضر الإجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية .