صدور العدد الجديد من «نشرة مركز المعلومات»

صدر اليوم عدد جديد من «نشرة مركز المعلومات»، والتي تتناول مجموعة من أهم التقارير والمقالات والتحليلات والأحداث المهمة محليًا وعالميًا. وإلى أبرز عناوين النشرة: الرئيس يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة وزير التربية والتعليم: التقنيات المستخدمة في امتحانات الثانوية العامة مختلفة عن تقنيات امتحانات أولى ثانوي المتحدثة باسم وزارة السياحة: بوابة العمرة هدفها الحفاظ على حقوق المعتمرين كيف يُشكِّل استمرار انخفاض معدل التضخم خطرًا على الاقتصاد الأمريكي؟ درجة تأييد الأمريكيين لأداء الرئيس جو بايدن لمهام وظيفته.. تعرف على نتيجة استطلاع مؤسسة جالوب التغطية الإعلامية لتطبيق IDSC ... فيديوجرافيك اليوم تحليل موقف مصر في مؤشر القضاء على الفقر.. مصر على الطريق الصحيح مؤسسة فيتش: سوق الأجهزة الطبية المصرية ستبقى جذابة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديد الموقع بالصدى يُسهم في مساعدة المكفوفين الدكتورة/ إسراء أحمد إسماعيل تكتب: إطلالة على المستقبل في 2021 تقرير: دور السياسة النقدية ومعالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية لمتابعة آخر المستجدات يرجى تسجيل الاشتراك عبر موقعنا: (www.idsc.gov.eg)

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