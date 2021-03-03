مؤسسة بطرس غالي تبحث مع المنسق الإقليمي للأمم المتحدة فرص التعاون

بحثت السفيرة ليلى أحمد بهاء الدين، المديرة التنفيذي لمؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة"، مع السيدة إيلينا بانوفا، المنسق الإقليمي للأمم المتحدة بمصر، إمكانية التعاون المشترك في عدد من الأنشطة لاسيما العلمية والمجتمعية.
وأكدت السفيرة ليلى أحمد بهاء الدين، اليوم الأربعاء، بأن اللقاء، الذي عقد بمقر المؤسسة، كان مثمرًا وجاء بهدف التعارف بمناسبة بدء عمل المسئولة الأممية بالقاهرة، حيث تم إطلاعها على طبيعة عمل ونشاط مؤسسة بطرس غالي وفرص التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة بمصر.
وأكدت السفيرة ليلى أحمد بهاء الدين أن مؤسسة بطرس غالي لن تدخر جهدًا من شأنه دعم مسيرة التنمية المستدامة بالبلاد وتحقيق نهضة الدولة و خدمة الوطن والمواطن، مثمنة في الوقت ذاته الدور الهام الذي تضطلع به مكاتب الأمم المتحدة في مصر.
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