مصر تعرب عن تعازيها فى ضحايا تحطم طائرة ركاب في جنوب السودان

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن صادق مواساتها وخالص تعازيها لجمهورية جنوب السودان الشقيقة إثر تحطم طائرة ركاب عقب إقلاعها من ولاية جونجلي متجهةً إلى العاصمة جوبا، مما أسفر عن العديد من الضحايا.

وذكرت وزارة الخارجية فى بيان رسمى، أن مصر:"تقدم خالص العزاء لأسر الضحايا الأبرياء، مؤكدةً على تضامنها مع جمهورية جنوب السودان الشقيقة في هذا الحادث الأليم".

وتحطمت طائرة تجارية في جنوب السودان بعد وقت قصير من إقلاعها من ولاية جونجلي، حيث كانت متجهة إلى العاصمة جوبا. ونقلت وسائل إعلام، عن مدير مطار جوبا الدولي كور كويو، قوله: "نخشى من سقوط العديد من القتلى في حادث تحطم طائرة في جنوب السودان". ولفت كويو إلى أن الطائرة تحطمت بعد إقلاعها بوقت قصير، مشيرا إلى أنه لا توجد شبكة اتصالات متوفرة في موقع الحادث وأن إحصاء الضحايا ما زال غير ممكن. وصرح المسؤول بأنه لم يتلق بعد أي تقرير عن الحادث. هذا ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير واضح. وقال مسؤول محلي إن طائرة صغيرة تحطمت مساء الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها من مهبط بيري في محافظة أورور بولاية جونجلي، مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم عشرة. وأفاد بال ماي العضو البارز في الحركة الشعبية لتحرير السودان - المعارضة، بأن الطائرة "HK-4274" التابعة لشركة "ساوث سوبريم إيرلاينز" المحلية، وكشف أن الطائرة كانت مستأجرة من قبل رجال أعمال. وتابع قائلا: "لقد أتت من جوبا وهبطت في بيري في الساعة 3:30 مساءا. ثم أقلعت في الساعة 4:30 مساء، وكان من المفترض أن تذهب إلى Yuai قبل أن تتوجه إلى جوبا، ولكن بعد وقت قصير من إقلاعها تحطمت مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها".

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