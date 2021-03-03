أكد سامح شكرى وزير الخارجية، أن خروج جميع القوات الأجنبية من سوريا أمر ضرورى لحل الأزمة، من خلال فتح المسار للحل السياسى، وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال التركى، ودحر التنظيمات الإرهابية التى تسعى إلى تدمير سوريا والدول العربية.
جاء ذلك خلال كلمته أمام أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية، حيث أكد وزير الخارجية، أن الأزمة السورية منذ 10 سنوات تدور فى حلقة مفرغة والشعب السورى وحده هو من يدفع هذا الثمن، دون تفاؤل لمستقبل قريب يشهد انفراجه للأزمة، لافتا إلى أن عودة سوريا إلى الحاضنة العربية كدولة فعالة ومستقرة أمر حيوى من أجل صيانة الأمن القومى العربي، ويفترض أن تظهر سوريا بشكل عملى إرادة نحو الحل السياسى على قرارات واستيعاب المعارضة الوطنية السياسية وتخفيف حدة النزاع للخروج من أتون الحرب المستمرة إلى بر الأمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى: خروج القوات الأجنبية وإنهاء الاحتلال التركى يعزز حل أزمة سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.