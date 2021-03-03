وزير الخارجية: نسعى لاتفاق يحفظ حقوقنا بمياه النيل وحق إثيوبيا في التنمية

ثمن سامح شكرى وزير الخارجية، الدور العربى الداعم لموقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة. وأكد وزير الخارجية خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، أن مصر تسعى لاتفاق مائى يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية، مضيفا: "لم نسعى إلى انتقاص أى طرف ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا فى التنمية وحقوق مصر والسودان فى مياه النيل".

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