وأضاف "كامل" في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن تركيا تهدف من الاتفاق مع مصر إلى الضغط على اليونان التي ترفض أي تواصل معها بسبب الخلافات الأزلية بينهما، لافتا إلى أن أثينا قامت بتوقيع اتفاق مع روما وهو ما يجعلها في موقف قوى على العكس من أنقرة التي ضاق بها الخناق ولم يعد أمامها أي مخرج.
وعن موقف القاهرة من المخاطبات التركية قال "كامل"، إن الفيصل الوحيد صدق النيات، ولا بد أن تتأكد مصر من أن تركيا صادقة ولا تراوغ، مضيفا: لا أجد مانعا من الاتفاق شريطة أن يتأكد المسؤولون في مصر أن أردوغان لا يراوغ وأن موقفه سليم، لأن الاتفاق سيمنح مصر قوة خاصة في إنتاج الغاز.
ونقلت العربية عن المصادر قولها إن أنقرة طالبت بعقد اجتماع مع القاهرة بشأن ترسيم الحدود في شرق المتوسط.
وجاء ذلك ردا على مزاعم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، حول احتمال تفاوض تركيا ومصر على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط إن أتيحت الظروف.
ونقل تليفزيون "تي.آر.تي عربي" عن أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية".
ونقل تليفزيون "تي.آر.تي عربي" عن أوغلو قوله: "يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أردوغان في مأزق.. محلل تركي يكشف سر مخاطبات بلاده لـ مصر بشأن تعيين الحدود البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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