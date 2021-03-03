أردوغان في مأزق.. محلل تركي يكشف سر مخاطبات بلاده لـ مصر بشأن تعيين الحدود البحرية

قال المحلل السياسي التركي جودت كامل، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يبحث عن مخرج بعد المأزق الذي وجد نفسه به نتيجة فشل كل الاتفاقيات التي أجراها بمنطقة المتوسط خاصة مع ليبيا، لذا يسعى للتوصل لاتفاق مع مصر بشأن تعيين الحدود في شرق المتوسط.

وأضاف "كامل" في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن تركيا تهدف من الاتفاق مع مصر إلى الضغط على اليونان التي ترفض أي تواصل معها بسبب الخلافات الأزلية بينهما، لافتا إلى أن أثينا قامت بتوقيع اتفاق مع روما وهو ما يجعلها في موقف قوى على العكس من أنقرة التي ضاق بها الخناق ولم يعد أمامها أي مخرج.