موجز السوشيال ميديا.. الأهلي يغرم كهربا بعد خناقة مع موسيماني.. ورسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب

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خناقة مع موسيماني.. كواليس تغريم الأهلي لـ كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة



أعلن الإعلامي هاني حتحوت مذيع برنامج "الماتش" المذاع على قناة "دوت الخليج"، أن سبب تغريم النادي الأهلي لـ محمود كهربا بـ ٢٠٠ ألف وحرمانه من المشاركة في المباريات هو خناقة مع المدير الفني للفريق وليس كما يتردد بسبب عدم الالتزام



وكتب حتحوت عبر حسابه بتويتر قائلا "سبب إيقاف كهربا وتغريمه هو خناقة مع موسيماني..".



بعد خروجه من التدريبات مصابا بكدمة.. حسين الشحات يطمئن متابعيه بتمارين شاقة



شارك حسين الشحات لاعب النادي الاهلي متابعيه بمجموعة من الفيديو له عبر حسابه بإنستجرام وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية .



وظهر حسين الشحات وهو يقوم بتمارين شاقة بعد خروجة اليوم من التدريبات الجماعية لتعرضة لكدمه بالقدم .



خيانة أقرب الناس.. رسالة غامضة من دينا الشربيني بعد انفصالها عن عمرو دياب



شاركت الفنانة دينا الشربيني متابعيها عبر حسابها بفيس بوك بفيديو من مسلسلها زي الشمس يتحدث عن الخيانه

وعلقت دينا الشربيني على الفيديو قائلة " لما الخيانة تيجي من اقرب الناس "، ليربط متابعيها كلامها بانفصلنا عن الفنان عمرو دياب بسبب الخيانة .

تجمع المواطنين يمنع محمد إمام من تصوير أحد مشاهد مسلسل النمر بشارع المعز



شارك الفنان محمد عادل امام متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بفيديو له من كواليس تصوير مسلسل النمر بشارع المعز على اغنية " النمر" للفنان الشعبي رضا البحراوي .



وظهر محمد عادل امام بالفيديو في وسط شارع المعز وحاصره عدد كبير من الشباب لأخذ صورة تذكارية معه مما داي الي عدم استطاعة تصوير المشهد .