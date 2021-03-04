الإفتاء توضح حكم حضور جنازة غير المسلم

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء الخميس لا مانع شرعًا من حضور جنازات غير المسلمين، ولا بأس كذلك فى التعزية، فإنها من الحسنى المأمور بها فى قول الله تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا" البقرة: 83، وداخلة فى البر والقسط المشار إليهما فى قوله تعالى: "لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ" الممتحنة:8.

وأوضحت أن الإسلام يأمر المسلمين بالتعايش بما لا يقدح فى ثوابت الدين، وما انتشر الإسلام إلا بالمعاملة الحسنة ومشاركة الناس فى أفراحهم وأحزانهم.