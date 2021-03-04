هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر على مسافة 20 كم جنوب الجيزة  

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم جنوب الجيزة فى تمام الساعة السادسة و تسعة عشرة دقيقة.

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد، فى بيان له ،أنه لم يصل للمعهد أى إفادة بشعور أى من المواطنين به ولا بوقوع أى خسائر أو اصابات.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.