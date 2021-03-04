هاني رسلان : تضامن تونس مع مصر في ملف سد النهضة يعزز موقفها دوليا

وقال وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن الأوضاع السائدة في منطقة البحر الأبيض المتوسط والأوضاع في ليبيا تستدعي تكثيف المشاورات بين تونس ومصر.

وأضاف الجرندي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري السفير سامح شكري، أن تونس عضو في مجلس الأمن، وأنها على استعداد للتشاور مع الشقيقة مصر في كل ما يهمها من قضايا قد تقتضي رفعها إلى مجلس الأمن، معقبا: ننسق في شأنها ونتعامل على أساسها وعلى أساس المصلحة المصرية البحتة.

وأكد "رسلان"، لـ دوت الخليج، أن مجرد التضامن من قبل الأشقاء في تونس وتعاطفهم مع مصر في مواجهة التحديات خاصة ملف المياه وملف سد النهضة لأمر محمود وإيجابي، معقبا: قد يكون له تأثير فيما بعد اذا ما أرادت القاهرة العودة للمجتمع الدولي.

وأشار "رسلان" إلى أن القاهرة تعمل من خلال الاتحاد الافريقي في معالجة القضايا المهمة ومنها قضية المياه وإذا ما أرادت تونس أن تدعمها دوليا فهذ يعود لها، مردفا: نعمل من خلال الاتحاد الأفريقي وقد يتضمن ذلك وجود أطراف دولية نسعى لتحويل دورها من مراقب إلى وسيط كالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأشار الوزير التونسي، إلى أن هناك اتصالا دائما وتنسيقا في القضايا المطروحة، وسوف يواصلون العمل على هذا الأساس حتى يعطوا رسائل لشركائهم مفادها أن العمل سويا يقوي بعضنا البعض ، مؤكدا ، الأمن القومي المصري من الأمن القومي التونسي.

واختتم "نعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع مصر، وتكثيف التشاور في كل القضايا المطروحة في المنطقة".