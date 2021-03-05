لمدة شهر .. الجيزة تعلن البدء فى رفع كفاءة نفق العجوزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام مديرية الطرق والنقل بالتنسيق مع الشركة المنفذة بأعمال رفع كفاءة نفق العجوزة، من حيث تنفيذ أعمال دهانات وتجميل وذلك فى ضوء خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة أنفاق السيارات.





ونوهت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، أن الأمر يستلزم استقطاع متر ونصف من نهر الطريق بجوار الرصيف بنفق العجوزة لكى يتسنى للمعدات اللازمة تنفيذ الأعمال وذلك لمدة شهر ابتداء من الساعة 12 صباح غد الجمعة، وحتى السبت الموافق 3 أبريل 2021، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

من جانبه، كلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حى العجوزة، ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الدورية للأعمال والتأكيد على الشركة المنفذة بالانتهاء من الأعمال خلال الجدول الزمنى المحدد لها، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية للتسهيل على المواطنين بمناطق الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية تيسيرًا على المواطنين.