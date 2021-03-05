نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرحلة الثالثة مد فترة صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة ثلاثة شهور أخرى بالقوى العاملة المصرية لتصبح 9 شهور 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مدة فترة صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة بالقوى العاملة المصرية ثلاثة شهور أخرى، لتصبح مرحلة ثالثة أخرى لصرف المنحة، حيث تعتبر من الأخبار السارة التي أعلنتها رئاسة الوزراء المصرية أنه بعد انتهاء موعد صرف الدفعة السادسة من شهر مارس 2021، وهي تعتبر الدفعة الثالثة في المرحلة الثانية، وسيتم فتح باب التقديم مرة أخرى لصرف المنحة العمالية، وتكون بهذا مدة الصرف صارت 9 شهور وليس 6 شهور، وذلك نظراً لتخفيف تداعيات الأثار السلبية في الأزمة الحالية التي أثرت على العمالة الغير منتظمة بجمهورية مصر العربية، حيث سيتم التوضيح بالمقال عن رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة للمرحلة الثالثة، حيث أن كل فترة تسجيل يتم فتح باب تحديث البيانات للعمالة الغير منتظمة.

مدة فترة صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة ثلاثة شهور أخرى (المرحلة الثالثة لصرف المنحة) القوى العاملة المصرية وتحديث بياناتك2021

تم مد فترة الصرف للمنحة مرة أخرة لتصبح مرحلة ثالثة أخرى للصرف للعمالة الغير منتظمة، حيث أعلن مجلس الوزراء المصرية أنه نظراً للتداعيات الناتجة عن الوباء المنتشر في البلاد، وبتوجيهات من السيد/ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية تضمنت الموافقة على مد فترة صرف هذه المنحة لمدة 3 ثلاثة شهور أخرى لسنة 2021، وبذلك تصبح فترة الصرف للمنحة ككل ثلاثة مراحل مقسمة إلى ثلاثة شهور في كل مرحلة، ليصبح عدد شهور الصرف للمنحة بعد صرف المرحلة الثالثة 9 شهور كاملة، ويكون المستحق قام بصرف مبلغ 4500 جنيه في جميع المراحل على فترات محددة من القوى العاملة المصرية.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة المرحلة الثالثة 2021

رابط التسجيل في المرحلة الثالثة بمنحة العمالة الغير منتظمة 2021، وزارة القوى العاملة المصرية في كل فترة صرف جديدة تفتح باب التقديم للتحديث من خلال رابط خاص بها يتم التسجيل عليه، ولذلك قامت الوزارة بفتح التسجيل في صرف المرحلة الأولى على الموقع الرسمي الخاص بها وتم الصرف لمن قاموا بالتقديم وكانوا مستحقين، ثم تم فتح باب التسجيل والتحديث مرة أخرة للمرحلة الثانية لصرف ثلاثة شهور أخرى ليصبحوا 6 شهور بدلاً من ثلاثة، وبعد أن تم مد فترة الصرف للمنحة مرة ثالثة لمرحلة ثالثة، لتصبح مدة صرف المنحة أصبح 9 شهور، ولن توضح القوى العاملة حتى الآن عن هل سيتم فتح باب تسجيل جديد للتقديم وتحديث البيانات مرة أخرى بالمرحلة الثالثة أم لا؟

أم سيكون الصرف لمن صرفوا في المرحلة الثانية فقط؟ ولذلك سيتم الإجابة عن هذه الأسئلة من الوزارة بعد انتهاء مدة صرف المرحلة الثانية، لنتعرف على كافة تفاصيل صرف المرحلة الثالثة من المنحة، وبذلك يرجى متابعة الرابط الالكتروني للقوى العاملة المصرية لمعرفة موعد التسجيل.

رابط تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة المرحل الثالثة لصرف المنحة 2021

رابط التحديث غير مغعل حالياً، ولكن لتحديث بياناتك يرجى متابعة موقع تحديث بيانات العمالة الغير منتظمة، حيث أنه بعد مدة فترة الصرف مرة أخرىٰ من الممكن أن يتم فتح الموقع مرة أخرى لتحديث بيانات المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة، ولتحديث بياناتك بعد تفعيل الموقع قم بالدخول على رابط القوى العاملة المصرية https://www.manpower.gov.eg/، ثم قم بالضغط على تحديث بيانات المستفيدين من منحة العمالة الغير منتظمة وحدث بياناتك، ويمكنك الدخول على رابط التحديث للبيانات للعمالة الغير منتظمة مباشرةً فور تفعيله http://empsearch.manpower.gov.eg/

الصرف برسالة نصية لتحديد موعد صرف المنحة ومعرفة المكان2021

حيث قال مجلس الوزراء أنه على مستحقين منحة العمالة الغير منتظمة عدم التوجه إلى الأماكن المخصصة للصرف إلا بعد إفادتهم برسالة نصية من رقم 2030، على أرقامهم المسجلة بالقوى العاملة بموعد ومكان التواجد، وذلك حرصاً على سلامتهم من الجائحة، ولتطبيق الإجراءات الاحترازية.