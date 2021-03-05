عاجل .. وفاة اللواء أحمد رجائى عطية مؤسس الفرقة 777 وأحد أبطال حرب أكتوبر

جدة - نرمين السيد - يذكر أن اللواء أحمد رجائى عطية من مواليد 1938، وتخرج من الكلية الحربية سنة 1958، وعمل فى الجيش بوحدات المدفعية ومدرسة الصاعقة والمخابرات الحربية، وأنشأ مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة بالجزائر، واشترك فى حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو وداخل فلسطين المحتلة، بجانب مشاركته فى حرب أكتوبر المجيدة 1973.

حصل الفقيد على نوط الشجاعة العسكرى من الرئيس جمال عبد الناصر تقديرًا لاستبساله فى العمليات الخاصة ومن الرئيس أنور السادات لتفوقه فى العمليات الخاصة، ونوط التدريب من الدرجة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر، ونوط الواجب العسكرى من الرئيس جمال عبد الناصر ومن الرئيس أنور السادات، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى من الرئيس جمال عبد الناصر لتفوقه فى عدد من العمليات الخاصة، ووسام النجمة العسكرية من الرئيس أنور السادات والترقية الاستثنائية إلى رتبه مقدم عام 1971 لتفوقه فى العمليات الخاصة، ووسام منظمة سيناء العربية.