انت الان تتابع تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الجمعة 5 مارس ودرجات الحرارة في المحافظات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - بمتابعة هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 تراوحت ما بين مائلة للدفء نهارا، وشديد البرودة ليلا.

الطقس اليوم في القاهرة

الطقس مائل للدفء نهارا، بارد بشدة ليلا، رياح معتدلة نشطة أحيانا.

حالة الطقس اليوم بمحافظة الإسكندرية

توقع حالة الطقس اليوم معتدل نهارا، بارد ليلا على محافظة الإسكندرية ومحافظات السواحل الشمالية.

الطقس اليوم على سيناء

أوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم على جنوب سيناء دافئ نهارا، بارد ليلا، وكذلك علي بلطيم، ودمياط، بورسعيد، والعريش.

أما عن طقس الصعيد اليوم

كذلك يتسم نهار الصعيد شماله وجنوبه بالدفء، وشدة البرودة ليلا مع أصحاب رياح نشطة.

متابعة حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل

حيث أكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر اللواء هشام طاحون أنه بدءًا من السبت المقبل الموافق 6 مارس ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، مع التحذير من وجود شبورة مائية علي طرق السفر الزراعية والصحراوية للقاهرة الكبري، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، ومدن القنال.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم الجمعة

المحافظة العظمي الصغري القاهرة 22° 11° الأسكندرية 20° 13° بورسعيد 21° 12° الغردقة 22° 14° سانت كاترين 18° 4° الفيوم 23° 9° سوهاج 25° 11° الأقصر 26° 13°

كيف يتم رصد درجات الحرارة وتوقعات حالة الطقس بالبلاد

يهتم الناس بمعرفة تنبؤات حالة الطقس وخاصة في حالة الاستعداد للسفر سواء بريا أو بحريا أو جويا، وتتشكل عناصر الطقس في الغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية في درجات الحرارة، الضغط الجوي، الرطوبة، وكذلك الرياح.

ويوجد بعض الأدوات المستخدمة لقياس حالة الطقس وهي:

1- الأقمار الصناعية: أقرأ أكثر عن تقنية استخدام الأقمار الصناعية لقياس حالة الطقس.

2- البالونات: والتي تحدد أماكن العواصف وحجمها وسرعتها.

3- الحاسوب: لا غني عن التكنولوجيا في قياس حالة الطقس والذي يساعد بشكل كبير في التنبؤ بحالة الطقس.