عملية مستحيلة.. إنقاذ 11 صيادا من الموت المحقق بجزيرة الجيثوم

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ البحر الأحمر عمرو حنفى، صباح اليوم الجمعة، نجاح الجهات المعنية فى إنقاذ 11 فرد على متن مركب صيد اسمها "نعمت الله" ورقمها 44.497، وذلك بعد تلقى استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت بجزيرة الجيثوم شرق الجونة بحوالى 3 ميل بحرى، لافتاً إلى أن المركب قادمة من السويس.





وأوضح المحافظ، وفقا لبيان صحفى، أنه تابع بنفسه على مدار الساعة جهود عملية الإنقاذ، حيث حرص على الاطمئنان بنفسه على طاقم المركب، وأجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بهم لطمأنتهم، كما أجرى العديد من الاتصالات، لافتاً إلى أنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الموت بنجاح، رغم العديد من الصعوبات التى واجهة العملية أبرزها ارتفاع أمواج البحر، وسرعة وشدة الرياح، بخلاف وجود مشكلة أخرى فى تشغيل المركب بسبب التفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد.

كشف المحافظ أن الجهات تمكنت من إنقاذ طاقم المركب بالكامل منذ قليل، وذلك بعدما نقلتهم على مركب صيد اسمها "كرم الله"، وهم فى طريقهم إلى منازلهم الآن، مشيراً إلى أنه لم يتم التمكن من إنقاذ المركب "نعمت الله" وغرقت، لافتاً إلى أنه أجرى اتصالات هاتفية للاطمئنان على الصيادين الناجين، وطمأنة أسرهم.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الصيادين الناجين من الغرق بصحة جيدة، وكانت سيارات الإسعاف فى استقبالهم بمجرد وصولهم إلى البر لتقديم الرعاية الصحية لهم والاطمئنان عليهم، موجهاً الشكر إلى العاملين فى غرفة عمليات المحافظة لجهودهم التى بذلوها فى التواصل على مدار الساعة مع الصيادين وطمأنتهم، إضافة إلى طمأنة أسرهم بكل المستجدات من بداية الاستغاثة التى بدأت مساء الخميس، واستمرت حتى نجاح عملية الإنقاذ صباح اليوم الجمعة.