الأعلى للجامعات يبحث استعدادات كليات الغردقة الاستقلال عن جامعة جنوب الوادى

جدة - نرمين السيد - بحث رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى، مع اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات، استعداد فرع الجامعة بالغردقة للاستقلال عن جامعة جنوب الوادى، ليتحول إلى جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.





ترأس هذه اللجنة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان وبعضوية كل من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج و الدكتور السيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس.

وصرح الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، أن اللجنة قامت بزيارة كافة كليات الجامعة بفرع الغردقة، وإعداد تقرير شامل بالإمكانيات المادية والبشرية، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، استعدادًا لإعلان إنشاء جامعة الغردقة بعد استقلالها عن جنوب الوادى لتلحق بجامعات سوهاج وأسوان والأقصر، التى كانت تتبع جامعة جنوب الوادى وأصبحت جامعات مستقلة فيما بعد فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية وتوفير التخصصات المختلفة لخدمة أبناء المحافظات.

وأوضح "غرباوى" أن مساحة جامعة الغردقة تمتد إلى ما يقرب من 500 فدان، شمال مدينة الغردقة، ومن المقرر أن تتضمن الجامعة كلية لهندسة البترول، لارتباطها بأعمال البترول الضخمة التى تشتهر بها مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، وكذلك كلية لعلوم البحار، لارتباطها بأبحاث البحر الأحمر، الذى يضم المعهد القومى لعلوم البحار بالغردقة، وكلية الألسن والسياحة والفنادق، لخدمة القطاع السياحى بفنادق البحر الأحمر.

وأكد رئيس جامعة جنوب الوادى أن إنشاء هذه الكليات يتوافق مع متطلبات محافظة البحر الأحمر، بما يسهم فى خدمة القطاعات السياحية والفندقية والتعدينية والبترولية، إضافة إلى القطاعات البحرية والسمكية والطاقة الجديدة والمتجددة، وهى من أبرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها، وذلك بالإضافة إلى كلية التربية، بمقرها الحالى بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة، بما يؤكد أن جامعة الغردقة ستصبح أول جامعة يتم ربطها بسوق العمل.