إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك نظرا لأهمية العمل الوقفى ودور الوقف فى خدمة المجتمع، والعمل على تنمية أعيان الوقف وحسن استثمارها.

ومن المقرر أن تكون مهام المركز، نشر ثقافة الوقف الخيرى والتشجيع على الوقف، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية الوقف وحسن استثماره وتعظيم عوائده ومراعاة إنفاقه وفق ما يحقق شروط الواقفين والهدف من الوقف.

كما سيكون مختصا بالدراسات الوثائقية للوقف وتحليل مضمون هذه الوثائق، وتدوين تاريخ الوقف، وإنشاء مكتبة علمية ورقمية للدراسات الوقفية.

ويهدف المركز إلى خدمة و تشجيع الباحثين الأكاديميين وغيرهم وتوفير المكون العلمى الرئيس لإجراء بحوثهم، وأرشفة الرسائل والبحوث العلمية فى مجال الوقف وطباعة ملخصات لخلاصة نتائجها وتوصياتها.

وسيتم تشكيل أعضاء المركز من الخبراء والأكاديميين المتخصصين فى مجال الدراسات الوقفية والوثائقية والاقتصادية وبعض الخبراء فى مجال الاستثمار.