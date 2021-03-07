أهم الأخبار.. بائعو الفاكهة: ربنا يخليك لينا يا ريس.. الأهلي يتعثر أمام فيتا والزمالك يغرق في رادس

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عقب زيارة السيسي لهم.. بائعو الفاكهة: ربنا يخليك لينا يا ريس.. فيديو

وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، أمام بعض بائعي الفاكهة، خلال تفقده أحد شوارع مدينة نصر.

وكانت لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحدثه مع بائعي الفاكهة وتلبية مطالبهم التي يحتاجونها بكل ترحيب.