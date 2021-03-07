سعر الفراخ اليوم الأحد 7 مارس 2021 بعد تغيرات أسعار الفراخ الآن في بورصة الدواجن

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا سعر الفراخ اليوم الأحد 7 مارس 2021 بعد التغيرات التي حدثت في الأسعار في بورصة الدواجن منذ قليل، وذلك استمراراً للخدمات التي يقدمها مصر فايف لمتابعيه، مثل أسعار العملات الأجنبية دولار ويورو وريال سعودي وأسعار الكتاكتيت وغير ذلك.

سعر الفراخ اليوم الأحد 7 مارس 2021 بعد تغيرات أسعار الفراخ الآن

هذا وقد أكد رئيس شعبة الدواجن الدكتور عبد العزيز السيد على أن مصر قادرة على فتح أسواق خارجية وتصدير أكثر من 800 مليون كتكوت ومليار بيضة في السنة، ولكن هذا الأمر يجب أن يكون هناك مساعدة حكومية، خاصة وأن الكتاكيت في مصر تتميز بالجودة العالية وانخفاض أسعارها مقارنة بأسعار أماكن أخرى، وأشار عبد العزيز إلى أن فتح باب التصدير سيؤدي إلى تنمية صناعة الدواجن في مصر بالإضافة إلى جذب العديد من المستثمرين الأجانب.

وحول سعر الفراخ اليوم فقد شهدت تراجع جنيها في سعر الفراخ الساسو، مع استقرار أسعار الفراخ البيضا والأمهات، وجاءت أسعار الدواجن اليوم وفق بورصة الدواجن كالتالي:

وفي سياق متصل فقد شهدت أسعار الكتاكيت في شلركة السقا للتسويق الداجني تغيرات في سعر كتكوت البط والفراخ الساسو والبيضا والهجين والفيومي والبلدي، وجاءت الأسعار كالتالي: