تغيرات متتالية في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021 وتأثر أسعار الفراخ

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محمد سياف - ابو ظبي - تعيرات متتالية وتأرجح كبير في سعر الكتكوت الأبيض اليوم مقارنةً بأسعار الأيام الماضية، حيث ارتفعت وانخفضت أسعار الكتكاكيت على مدار الأيام الماضية أكثر من مرة، وشهد سعر الكتكوت في شركات الوادي والوطنية والعناني والإسكندرية والقاهرة ارتفاعاً كبيراً نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه استقر على تلك الأسعار حتى اليوم.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021

كما جاءت الزيادة الأخيرة بأسعار الكتاكيت نتيجة قرار الحكومة بالبدء في تصدير 20 ألف كتكوت لدولة غانا، وتصدير 6 ملايين بيضة إلى دولة ليبيا الشقيقة، كما جاء القرار وفق خطة حكومية لفتح أسواق خارجية وتصدير البيض ولكتاكيت إلى الخارج لتطوير هذا القطاع الهام في مصر، والذي يعمل به نحو 3 مليون شخص، كما أن زيادة سعر الكتكوت الابيض أثر بالطبع على أسعار الفراخ والتي تشهد زيادات متتالية منذ أيام.

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات الكبرى فقد جاء وفق ما يلي.

وحول سعر الفراخ اليوم بعد تغيرات أسعار الكتكوت فقد جاءت على النحو التالي.