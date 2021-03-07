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تغيرات متتالية في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021 وتأثر أسعار الفراخ

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حسن يونس 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - تعيرات متتالية وتأرجح كبير في سعر الكتكوت الأبيض اليوم مقارنةً بأسعار الأيام الماضية، حيث ارتفعت وانخفضت أسعار الكتكاكيت على مدار الأيام الماضية أكثر من مرة، وشهد سعر الكتكوت في شركات الوادي والوطنية والعناني والإسكندرية والقاهرة ارتفاعاً كبيراً نهاية الأسبوع الماضي، إلا أنه استقر على تلك الأسعار حتى اليوم.

 سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021

تغيرات متتالية في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021 وتأثر أسعار الفراخ 2

سعر الكتكوت الأبيض اليوم

كما جاءت الزيادة الأخيرة بأسعار الكتاكيت نتيجة قرار الحكومة بالبدء في تصدير 20 ألف كتكوت لدولة غانا، وتصدير 6 ملايين بيضة إلى دولة ليبيا الشقيقة، كما جاء القرار وفق خطة حكومية لفتح أسواق خارجية وتصدير البيض ولكتاكيت إلى الخارج لتطوير هذا القطاع الهام في مصر، والذي يعمل به نحو 3 مليون شخص، كما أن زيادة سعر الكتكوت الابيض أثر بالطبع على أسعار الفراخ والتي تشهد زيادات متتالية منذ أيام.

تغيرات متتالية في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021 وتأثر أسعار الفراخ 3

سعر الكتكوت الأبيض

وحول سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الشركات الكبرى فقد جاء وفق ما يلي.

 

تغيرات متتالية في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021 وتأثر أسعار الفراخ 3

سعر الفراخ اليوم والكتاكيت

وحول سعر الفراخ اليوم بعد تغيرات أسعار الكتكوت فقد جاءت على النحو التالي.

تغيرات متتالية في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأحد 7 مارس 2021 وتأثر أسعار الفراخ 5

سعر الفراخ اليوم

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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