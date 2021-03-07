غادة والى : 124 مليون شخص وقع فى براثن الفقر العام الماضى على مستوى العالم

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وقوع حوالى 124 مليون شخص فى براثن الفقر فى عام 2020، ما أدى إلى تزايد عدم المساواة وتأجيج عدم الاستقرار وجعل العالم أكثر عرضة للجريمة والفساد والإرهاب.





وقالت "والى"، فى بيان اليوم الأحد، إن النهوض بمنع الجريمة وترسيخ العدالة الجنائية هو أمر أساسى لتحقيق استجابة أكثر إنصافًا لفيروس كورونا والتعافى منه ولإعادتنا إلى المسار الصحيح نحو أهداف التنمية المستدامة. وأضافت "والى"، فى افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية فى كيوتو، أنه فى وقت يسوده عدم اليقين المستمر ليس من السهل أن نلتقى فى مؤتمر كيوتو شخصيًا وفعليًا لتعزيز التعاون العالمى ضد الجريمة، موضحة أن سبب الاجتماع هو الإحساس بالهدف والالتزام بالحلول المشتركة. وأشادت "والى"، بالتزام اليابان والتى عملت بتصميم لعقد هذا المؤتمر فى ظل معايير صارمة للصحة والسلامة. ونوهت "والى" إلى التزام موظفى مكتب الأمم المتحدة فى فيينا ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالعمل بلا كلل لدعم هذا الحدث المهم. وأكدت "والى"، أن الجميع فى سباق مع الزمن فالجريمة المنظمة لم تدخر جهدا فى استغلال الأزمة من بيع لقاحات مزورة إلى استغلال من فقدوا سبل عيشهم والسطو على أموال المساعدات.

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