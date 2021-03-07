وزير الاتصالات: تم إجراء الامتحانات فى بيئة معلوماتية جيدة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن "سيستم" الامتحانات هو مجموعة عناصر من خلاله يتم تلقى الخدمة، حيث إن البنية المعلوماتية واحدة من عناصره، قائلا: "سيستم الامتحانات يعمل بكفاءة".
وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة عبر زووم، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامى خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة القاهرة والناس، أنه تم إجراء الامتحانات فى بيئة معلوماتية جيدة وذو كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن الأزمة جاءت بسبب قلة القنوات المتاحة للخوادم العاملة على السيستم.
وأوضح أنه تواصل مع وزير التربية والتعليم وتم مساعدة العاملين بالوزارة لمساعدتهم فى حل الأزمة، مؤكدًا أنه كان هناك جهد خارق وشغل جيد فى بناء المنظومة التعليمية عن بعد، إلا أن تعثرات الساعات الأولى من الامتحانات تم تداركها.
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