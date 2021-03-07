البابا تواضروس ينعى وفاة كاهن كنيسة مارجرجس كوتسيكا

جدة - نرمين السيد - ولد الأب الراحل يوم 13 يونيو 1949، وسيم كاهنًا فى 15 أغسطس 1986 ونال رتبة القمصية فى 8 يونيو 2012، وأقيمت صلوات تجنيزه، اليوم الأحد، فى كنيسة القديسة مريم المجدلية بكوتسيكا.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء لنيافة الأنبا دانيال أسقف إيبارشية المعادى ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب المبارك القمص بيشوى بيشاى، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.