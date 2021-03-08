وضع أوائل القطع من كنوز الملك توت عنخ آمون بالمتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - وضع عدد من الآثاريين المرممين بالمتحف المصرى الكبير أوائل القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آمون، فى فتارين العرض الخاصة بها داخل القاعات المخصصة لها، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.





ويوجد التمثال الثانى للملك رمسيس الثانى بالمتحف والموجود بفناء مدخل الهرم الزجاجى به والذى تم ترميمه وتقوية وتدعيم الأجزاء الضعيفة منه وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكى والكيميائى لأجزائه، وإعادة تركيبه ووضعه فى هذا المكان. وفى الدرج العظيم والدرج الجانبى فتتم أعمال تثبيت تماثيل الملك سونسرت الأول فى مكان عرضها النهائى.

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