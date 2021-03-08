وزير الأوقاف: الإسلام حفظ للمرأة كرامتها وأوصى بها فى كل الأحوال

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المرأة المصرية فى يومها العالمى الموافق 8 مارس من كل عام، مؤكدًا أن الإسلام كرم المرأة أمًا، وأختًا، وبنتًا، وزوجة، ومشاركة فى الحياة وبناء الأوطان، فأوصى بها فى كل الأحوال.





وأضاف جمعة، أن الأم محل الإكرام والتقدير، وعندما جاء رجل يسأل النبى صلى الله عليه وسلم "مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِى؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أُمُّكَ، قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: أَبُوكَ"، ويقول صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ"، كما يقول صلى الله عليه وسلم "خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِى"، ويقول صلى الله عليه وسلم: ‏"اللَّهُمَّ إِنِّى أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: الْمَرْأَةِ وَالْيَتِيمِ"، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَلْيَتَكَلَّمْ بِخَيْرٍ أَوْ لِيَسْكُتْ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"، ويقول الحق سبحانه فى كتابه العزيز "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ".

وأكد وزير الأوقاف، أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها، وعرف التاريخ الإسلامى لها مكانتها وقدرها، والأمثلة كثيرة عن أمهات العلماء اللواتى كان لهن دور كبير فى دفع أبنائهم إلى مجالس العلم، وملازمة كبار العلماء، كأم ربيعة الرأى رضى الله عنهما، وأم الإمام مالك بن أنس رضى الله عنهما، وأم الإمام الشافعى رضى الله عنهما فقد ربته يتيمًا، وتعهدته بالتربية والرعاية ليكون عالما، فأرسلته إلى مكة وكانت تسكن بغزة ليتعلم الفصاحة والعلم، ومنها لازم الإمام مالك رضى الله عنه ثم رحل إلى بغداد وغيرها، حتى صار الفقيه العالم الأديب.

ولفت إلى أن المرأة أسهمت فى بناء الحضارة الإسلامية إسهامًا كبيرًا من خلال أدوارها المختلفة، فكان لها دورها فى بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية، فهى حاضنة الأجيال ومنشئة الأبطال، وعلى قدر صلاحها تصلح المجتمعات، فهى التى تحافظ على الأسرة وتحميها من الفرقة والشتات، وهى العنصر الأساسى لبنائها وتشكيلها، تربى وتعلم، وتلقّن المبادئ لطفلها الذى يكبر ويتطور فى سائر الأيام، حتى يصبح عالمًا أو مفكرًا أو مبدعًا، فإذا قامت الأم بدورها التربوى أنشأت جيلا صالحًا مُصلحًا، وصدق حافظ إبراهيم حيث يقول "الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبًا طيب الأعراق".

وأوضح أن وزارة الأوقاف تولى المرأة تقديرًا كبيرًا واعظة وقيادية بالوزارة، حيث تم الدفع بـ13 قيادة نسائية فى الهيكل التنظيمى الجديد بالأوقاف.

ومن المقرر أن تصدر وزارة الأوقاف ممثلة فى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال أيام، واحدًا من أهم الكتب ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير بعنوان "نساء على عرش مصر" من إعداد الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق، وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.