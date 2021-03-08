انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميًا.. التعليم تعلن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 للصفوف من 4 ابتدائي إلى 3 إعدادي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021، وذلك لجميع الصفوف من الصف الرابع الإبتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك لجميع المدارس الرسمية والدولية والخاصة.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021

وأكدت وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكور طارق شوقي، أن امتحانات الترم الثاني 2021 ستكون مجمعة مثل الفصل الدراسي الأولـ ولكنها ستكون ولكنها ستكون عبارةعن 3 اختبارات خلال نهاية كل شهر “مارس وأبريل ومايو”، وامتحانت الشهور الثلاثة ستكون بديلة عن امتحان آخر العام، كما أن الإمتحان الشهري سيكون فيما تم شرحه خلال الشهر، وما يمتحن فيه الطلاب يعتبر قد انتهي ولا يأتي منه أي أسئلة في الشهور التالية.

وحول مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021 عن شهر مارس وأبريل ومايو للمرحلة الإبتدائية فسوف تأتي على النحو التالي:

4 ابتدائي يوم 29 مارس.

5 ابتدائي يوم 30 مارس.

6 ابتدائي يوم 31 مارس.

مواعيد امتحانات شهر أبريل للمرحلة الإبتدائية

4 ابتدائي يوم 25 أبريل.

5 ابتدائي 26 أبريل.

6 ابتدائي 27 أبريل.

امتحانات الترم الثاني لشهر مايو للمرحلة الإبتدائية

4 ابتدائي 23 مايو.

5 ابتدائي 24 مايو.

6 ابتدائي 25 مايو.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2021 للمرحلة الإعدادية شهر مارس

الصف الأول الإعدادي يوم 29 مارس.

الصف الثاني الإعدادي يوم 30 مارس.

امتحانات الترم الثاني 2021 شهر أبريل للمرحلة الإعدادية

الصف الأول الإعدادي يوم 25 أبريل.

الصف الثاني الإعدادي يوم 26 أبريل.

امتحانات الترم الثاني 2021 شهر مايو للمرحلة الإعدادية

أولى إعدادي يوم ٢٣ مايو ٢٠٢١.

تانية إعدادي يوم 24 مايو.

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