وزير التعليم: أجرينا 12 مليون امتحان إلكترونى منذ 27 فبراير الماضى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن مصر من الدول القليلة وسط جائحة كورونا استطاعت أن تحافظ على استمرار العام الدراسى، وتم امتحان جميع الصفوف من رابعة ابتدائى إلى الإعدادية بالكامل، والصف الأول الثانوى انهى الامتحانات اليوم، ويتبقى الصف الثانى الثانوى ومن المقرر أن ينتهى الخميس المقبل، معلقا: "ده إنجاز هائل".





وأضاف شوقى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن الدراسة ستبدأ يوم 13 مارس، متابعا: "المدارس وفصول التقوية هتكون مفتوحة، واللى عايز يودى ولاده إحنا بنرحب به، واللى خايف شوية ممكن يختار إنه يقعدهم فى البيت". وأوضح أن الوزارة ستعلن غدا أجزاء المنهج لكل الصفوف للترم الثانى، مضيفًا: "بنحاول استباق الأحداث لطمأنة أولياء الأمور للمحافظة على استمرارية العام الدراسى". ولفت إلى أن الوزارة نجحت منذ السبت 27 فبراير فى إجراء 12 مليون امتحان إلكترونى، مؤكدًا أن ذلك يهم الوزارة فى المقام الأول، لافتًا إلى أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وضعت يدها على المشكلات وتم حلها.

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