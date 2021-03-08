انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ10 جنيه شهرياً.. المصرية للإتصالات تطرح راوتر we الجديد 2021 وسعرة ومواصفاته وموقف الراوتر القديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - طرحت المصرية للإتصالات راوتر we الجديد 2021 لدعم السرعات العالية، وتم توفير الراوتر بجميع فروع الشركة على مستوى الجمهورية، وننشر خلال السطور التالية مواصفات الراوتر الجديد من الشركة المصرية للإتصالات وسعره وكيفية الحصول عليه.

سعر ومواصفات راوتر we الجديد 2021

يمكن الحصول على الراوتر الجديد الذي طرحته شركة “وي”، من أقرب فرع تابع للشركة المصرية للإتصالات وبأصل البطاقة، ويمكن شراءه برسوم شهرية 10 جنيه فقط، ويمكن تملكة بشكل مباشر بدفع ثمنه كاملاً بـ614 جنيه بالإضافة إلى 14% ضريبة مضافة ليصل سعره إلى 700 جنيه.

كما أن الراوتر الجديد من المصرية للإتصالات متاح لجميع عملاء الإنترنت الأرضي الجدد والحاليين، ومتاح للدفع فوري وبالتقسيط، كما أن العميل له راوتر واحد فقط بمدفوعات شهرية، وفي حالة طلب العميل رواتر آخر على نفس الخط الأرضي يكون الدفع نقدياً.

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