جدة - نرمين السيد - نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة جديدة إلى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".





وقال الوزير فى منشوره: "يمكن للطالب طباعة ورقة المفاهيم، وإضافة أى معلومات أخرى عليها من المصادر المختلفة إذا أراد ذلك فى ضوء كون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح". وأضاف: "لقد نشرنا النماذج الاسترشادية، والمحتوى المطلوب فى الامتحانات الشهرية، وجداول الامتحانات المجمعة، وأوراق المفاهيم، ولا يتبقى سوى أن تستعدوا فى ضوء هذه المعلومات لمنهج "5 أسابيع فقط" ولا تلتفتوا إلى أى جدل على مواقع التواصل". وختتم الوزير منشوره: "الهدف الأساسى هو أن تتعودوا على أسلوب المذاكرة المناسب والنوعية الجديدة من الأسئلة ولا يوجد أى داع للقلق... وكل عام وأنتم جميعا بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لـ طلاب أولى وتانية ثانوى بشأن الامتحانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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