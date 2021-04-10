/626591/الترجي-يهدي-بطاقة-الصعود-للمولودية-علي-حساب-الزمالك

قدم الترجي التونسي المباراة للمولودية الجزائ لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، للمجموعة الرابعه، من دوري أبطال أفريقيا، علي الملعب الأوليمبي حمادة العقربي بالجزائر.

سجل الترجي التونس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب نسيم بن خليفة، من صناعة اللاعب الدولي أنيس البدريو.

جاء الرد علي الترجي التونسي من قبل مولودية الجزائر في الدقيقة 68 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب عبدالنور بلخير، من خلال صناعة سامي فريوي بتمريرة من الجانب الأيسر ليسكنها عبدالنور الشباك وعدم تمكن مدافع الترجي ولا حارس مرماه من التصدي لها، ويسجل هدف التعادل في المباراة والفوز بالصعود في الأدوار المتقدمة في البطولة، كثاني المجموعة الرابعة، علي حساب خروج الزمالك كثالث للمجموعة.

وفي الجانب الأخر من المجموعه تقدم الزمالك علي تونجيث السنغالي في احداث المباراة برباعية مقابل هدففي لقاء الإياب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة بالقاهرة، ولكن بدون جدوي من الفوز في المجموعة والترجي يهدي المولودية بطاقة الصعود من المجموعة كثاني والترجي كأول للمجموعة.