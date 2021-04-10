/626591/الترجي-يهدي-بطاقة-الصعود-للمولودية-علي-حساب-الزمالك
قدم الترجي التونسي المباراة للمولودية الجزائ لتنتهي بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، للمجموعة الرابعه، من دوري أبطال أفريقيا، علي الملعب الأوليمبي حمادة العقربي بالجزائر.
سجل الترجي التونس الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب نسيم بن خليفة، من صناعة اللاعب الدولي أنيس البدريو.
جاء الرد علي الترجي التونسي من قبل مولودية الجزائر في الدقيقة 68 من عمر المباراة، عن طريق اللاعب عبدالنور بلخير، من خلال صناعة سامي فريوي بتمريرة من الجانب الأيسر ليسكنها عبدالنور الشباك وعدم تمكن مدافع الترجي ولا حارس مرماه من التصدي لها، ويسجل هدف التعادل في المباراة والفوز بالصعود في الأدوار المتقدمة في البطولة، كثاني المجموعة الرابعة، علي حساب خروج الزمالك كثالث للمجموعة.
وفي الجانب الأخر من المجموعه تقدم الزمالك علي تونجيث السنغالي في احداث المباراة برباعية مقابل هدففي لقاء الإياب في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة بالقاهرة، ولكن بدون جدوي من الفوز في المجموعة والترجي يهدي المولودية بطاقة الصعود من المجموعة كثاني والترجي كأول للمجموعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الترجي يهدي بطاقة الصعود للمولودية علي حساب الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.