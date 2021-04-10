/626593/شاب-يتخلص-من-حياته-ويلقي-بنفسه-تحت-عجلات-القطار

لقي شابًا حدفه دهسًا، اليوم السبت، تحت عجلات قطار "المنصورة الزقازيق" والذي كان بالقرب من مزلقان "برقين" التابعه لمركز السنبلاوين ، مما تسبب في تعطيل حركة القطارات على الخط لأكثر من ساعة حتى تم رفع الجثة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحادث الأليم الذي لايزال هناك نقاط مبهمة لدى المباحث بعدما أصبحث الجثة تحت تصرف النيابة، حين التعرف على هوية الشاب.

مصرع شاب دهسًا

كان اللواء رأفت الفقي، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد، ببلاغ وارد من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بمصرع شخص تحت عجلات قطار عند مزلقان قرية "برقين" ونقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى السنبلاوين العام تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص تبين أن الشخص غير معروف دهسه القطار رقم 333 خط "المنصورة – القاهرة" بالقرب من محطة برقين، ما تسبب في توقف حركة القطارات على الخط لأكثر من ساعة إلى أن تمت إزالة آثار الحادث ونقل الجثة إلي المستشفى.

حقيقة انتحار شاب تحت عجلات القطار

وأكد مصدر مسئول أنه يشتبه أن تكون الواقعة انتحار وليس حادثًا عاديًا، حيث أن شهود العيان كشفوا عن اللحظات التي سبقت وقوع الحادث، بعدما أقدم الشاب على أن يلقي بنفسه على قضبان السكة الحديد حال دخوله إلى محطة برقين.

وقال مصدر طبي بمستشفى السنبلاوين العام، إن الجثة وصلت في سيارة الإسعاف وتم إيداعه علي الفور ثلاجة حفظ الموتي، ولا يوجد له أي بيانات، وتم وضعه تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف مباحث السنبلاوين من تحرياتها للوصول إلى هوية الشخص، والتعرف على تفاصيل الحادث وملابساته وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.