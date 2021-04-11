/626653/أدهم-السلحدار-أنغام-السمسمية-ستعود-للإسماعيلي-مع-إيهاب-جلال-وهذه-نصيحتى-للمتربصين

أكد أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق أن الفوز على المصري البورسعيدي في المباراة الماضية في بطولة الدوري له أهمية خاصة وستعيد الدراويش إلي التألق من جديد خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس": "أتحدث دائما مع إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي، وأتمنى له التوفيق دائما، وأقدم الدعم له خلال الفترة الحالية لأنه أفضل من يتولى تدريب الفريق خلال الفترة الحالية، واللاعبين المتواجدين يستطيعوا مساعدة المدرب في الوصول إلي أعلى المستويات وأن الدراويش قادم وستعود عزف السمسمية من جديد".

عودة الدراويش

وأكمل: "إيهاب جلال لديه أفكار كبيرة ومميزة للغاية، وبدايتة مع الفريق لم تكن جيدة على مستوى النتيجة ولكن الأداء كان جيدا خلال مباراة سيراميكا، ويجب على اللاعبين الفهم السريع لأفكار المدرب، لأنه يعمل بكامل مجهودة من أجل قيادة الفريق والخروج من هذا الموقف الصعب المتواجد فيه الفريق حاليا في بطولة الدوري".

إيهاب جلال

وتابع: "هناك من يحاول إسقاط الفريق سواء من الجماهير أو بعض اللاعبين السابقين أو المواقع، ولكن هذه الأعداد قليلة للغاية، والجميع يعلم أن تواجدهم داخل الفريق من أجل المصلحة الشخصية فقط، وأريد أن أوجه لهم رسالة هامة بأن الفريق متوحد حاليا ولن يستطيع أحد إسقاط الفريق، والجميع يساند إيهاب جلال وأنا أكثر الداعمين له حاليا".

واختتم: "الجماهير لديها ثقة كبير في إيهاب جلال وأيضا لجنة الإنقاذ بالنادي لها دور كبير خلال ما يحدث الفترة الحالية، ويجب أن نقدم الدعم الوافر لهم، وأن مسألة عودة نجوم الإسماعيلي السابقين للفريق له أهمية خاصة خلال الفترة القادمة، وأبناء النادي يتواجدون دائما في المواقف الصعبة، وأتمنى أن يعتمد النادي على أولادة، لأننا نمتلك كفاءات كبيرة للغاية، ويستطيعوا جلب عناصر جيدة وليس أي لاعب فقط".

أدهم السلحدار

واختتم: "ديدييه جوميز مدرب الفريق السابق تعاقد مع بعض اللاعبين الموسم الماضي، ولم يكن للجهاز المصري من أبناء النادي التدخل في هذا الأمر، ويجب أن يكون لنا الإختيار في هذه الأمور، وقبل الرحيل عن الفريق كان هناك تقرير مفصل عن كل ما يحدث داخل الفريق وعن الإحتياجات التي نحتاجها خلال الفترة الحالية، ولكن لم يحدث هذا الأمر وكان هناك أخطاء كبيرة كانت السبب فيما حدث حاليا، وأن إيهاب جلال جاء في وقت صعب ولكنه يستطيع العبور من هذه الأزمة، للخروج من هذا الأمر الصعب، وسيكون هناك إندماج بين المدير الفني ولجنة الكرة خلال الفترة القادمة لعودة الفريق لسابق العهد الذي كان له الريادة وتقديم الأداء المتميز".