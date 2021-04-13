/626896/إيفرتون-يقدم-هدية-من-النوع-الخاص-لمحمد-صلاح-في-نهاية-الجولة

انتهت مباراة برايتون وإفرتون بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من إنطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن نفس الجانب حسم فريق وست بروميتش ألبيون اللقاء بثلاثية نظيفة امام ساوثامبتون.

حسم فريق وست بروميتش ألبيون المباراة أمام ساوثامبتون، بثلاثية دون رد في لقاء الجولة الواحد والثلاثون من انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب ذا هاوس رانس.

سجل الهدف الاول في المباراة ماثيو بيريرا في الدقيقة 32 من خلال ضربة جزاء، وسجل الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 35 اللاعب ماثيو فيليبس، وسجل الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة 69 اللاعب كالوم روبيرتسون.

هداف الدوري الإنجليزي

ومن الجدير بالذكر يضم فريق إيفرتون كالفيرت ليوين منافس علي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 هدف، وغاب اليوم عن التهديف ليخفف الضغط علي الدولي المصري محمد صلاح وهاري كين المنفردين بالصدارة برصيد 19 هدف.

موقف الفرق في الدوري

يحتل إيفرتون المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة من أصل 31 مباراة في هذا الموسم، حقق من خلالها 14 انتصار، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 10 مباريات، سجل من خلالها 41 هدف، وتلقت شباكة 38 هدف في هذا الموسم.

يحتل فريق برايتون المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 7 انتصارات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر في 12 مباراة، سجل من خلالها 33 هدف، في حين تلقت شباكة 38 هدف في هذا الموسم.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل فريق ساوثامبتون المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 36 نقطة من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 10 انتصارات، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 15 مباراة في هذا الموسم، سجل من خلالها 39 هدف، في حين تلقت شباكة 56 ىهدف في هذا الموسم.

يحتل فريق ويست بروميتش ألبيون المركز التاسع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة من أصل 31 مباراة، حقق من خلالها 5 انتصارات ، ووقع في فخ التعادل في 9 مباريات ، وخسر في 17 مباراة ، سجل من خلالها 28 هدف ، في حين تلقت شباكة 59 هدف في هذا الموسم.