أحمد السعدني يعلن إنسحابه من مسلسل كله بالحب..هل السبب زينة؟

/626897/أحمد-السعدني-يعلن-إنسحابه-من-مسلسل-كله-بالحبهل-السبب-زينة

صرح الفنان أحمد السعدني، منذ قليل، انسحابه بشكل رسمي من مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، واصفًا المسلسل بالمهزلة، بعدما أعلن مؤخرًا عن المشاكل المتعددة التي واجهها خلال الفترة الأخيرة مع صناع العمل.

دوت الخليج يكشف تفاصيل القصة كاملة للإضطراب الذي شهده مسلسل كله بالحب والذي انتهى بإنسحاب الفنان أحمد السعدني من المسلسل.

أحمد السعدني ينسحب من مسلسل كله بالحب

كتب أحمد السعدني، حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا: "اعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزله) و تقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الانتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي الماديه و اسف للازعاج مره اخري و رمضان كريم".

القصة الكاملة لأزمة أحمد السعدني مع شركة إنتجا مسلسل كله بالحب

كان قد كشف الفنان أحمد السعدني، عن المشكلة التي واجهها مؤخرًا من قبل شركة الإنتاج لمسلسل كله بالحب، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكله في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي أنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف أنا متربي في ستوديوهات كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة علي احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا و تحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد".

وتابع: "للأسف شركة الإنتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي علي أساسه وافقت اشتغل وكان شرط أساسي لقبولي الشغل معاهم والحقيقة أول مرة أشوف تصميم دعاية عمل فني من أفيشات وبرومو بتعمله زميلة في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الإنتاج الحقيقه أنا ضهري في الحيط أكمل و أقبل بالعبث ده عشان باقي الزملا الفنانين والفنيين المشاركين في العمل اللي ملهمش ذنب و الا أقعد في بيتنا واكتفي باللي صورته وأطلب من النقابه تجيبلي حقوقي المادية وفي كل الأحوال أنا بعتذر لأي شخص بيحبني عن تواجدي في هذا العمل لأن الحقيقة اللي بيحصل ده مهزله".

الجدير بالذكر، أن مسلسل كله بالحب من بطولة زينة ويشاركها العمل عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد السعدني، وريم البارودي، والفنانة هالة فاخر، تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد.