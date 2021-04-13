خطة المرور لتفادى الزحام فى جميع المحافظات خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وفيما يتعلق بالاستعدادات الأمنية، أكد صابر أن اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، أكد على أن هناك انتشارا شرطيًا فى الشوارع، استعدادًا لشهر رمضان، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية عززت من تواجدها بدءًا من اليوم الثلاثاء.

وأفاد بأن هناك خطة موضوعة من قبل وزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وكذلك هناك تنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لتعزيز التواجد بالطرق والمحاور خلال الشهر الكريم.

وأكد أن الخطة شملت تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والمحاور الرئيسية، والأماكن التى من المتوقع أن تشهد إقبالا من المواطنين، وملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع جميع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين، ومنع التجمعات فى إطار قرارا الحكومة للحد من تفشى فيروس كورونا.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تجرى تنسيقا مع إدارات المرور المختلفة لتشديد الرقابة المرورية على الطرق والمحاور التى تشهد بعض الكثافات خلال فترتى الذروة الصباحية والمسائية، وكذلك لتسيير الحركة المرورية واستمرار شن الحملات الواسعة للتصدى لكافة أنواع المخالفات المرورية وتدعيم إدارات المرور بجميع الإمكانيات التى تحقق التواجد الأمنى على مدار اليوم مع إزالة الإشغالات والباعة الجائلين.

وصرح بأن هناك استعدادات للتواجد الميدانى على كافة المستويات القيادية والإشرافية لوزارة الداخلية لمتابعة سير الأداء الأمنى بناء على توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأيضًا الالتزام بحسن معاملة المواطنين، وذلك فى إطار تدعيم الثقة بين الشرطة والمواطنين فى إطار تفعيل مبدأ "الأمن رسالة ومسؤولية".

وبخصوص مواعيد المواصلات، قال محمد صابر، فإن محافظ القاهرة، اللواء خالد عبد العال، كان هناك اجتماع، أمس الاثنين، مع رئيس هيئة النقل العام اللواء رزق على، وأكد على تعديل المواعيد المعتادة لبدء العمل فى منظومة هيئة النقل العام فى شهر رمضان، حيث كانت تبدأ المواعيد المعتادة من الخامسة والنصف صباحا حتى يتم استكمال التشغيل فى السابعة صباحا، ونظرا لتأخير المواعيد الرسمية بمختلف المصالح الحكومية والأعمال خلال الشهر المعظم، سيتم خروج 50 بالمئة من سيارات الأسطول من الخامسة والنصف صباحا، ويستمر خروج الـ 50 بالمئة الأخرى تدريجيا حتى الساعة الثامنة والنصف صباحا بما يواكب مواعيد ذروة العمل الصباحية.

وأضاف أن ذلك إلى جانب العمل 10 ساعات متواصلة لتغطية فترات الذروة وخاصة فى الأماكن التى تشهد زيارات المواطنين كمناطق السيدة زينب والسيدة عائشة والإمام الشافعى والإمام الليثى والأزهر الشريف ومسجد الحسين وعمرو بن العاص، وأنه تم مد ساعات العمل لمختلف خطوط وسائل النقل العام التى تخدم هذه المناطق، لافتًا إلى أنه تم إضافة عدد من أتوبيسات الخدمة الليلية التى شغلتها الهيئة طوال شهر رمضان لتغطية المناطق ذات الطابع الدينى والتجارى، وتبدأ هذه الخدمة من التاسعة مساءً إلى الخامسة صباحًا لتقديم أفضل خدمة للجمهور.

وتابع: "وجه مدير الإدارة العامة للمرو الجيزة على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب اكبر قدر حركة سيارات خلال فترات الذورة، مع الاستعدادات الامنية ومواعيد اسطول النقل العام خلال شهر رمضان".

واختتم: "نفق الأزهر سيتم غلقه لمدة 4 ساعات بدءا من الثانية بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا، وسيغلق أيضًا لمدة ربع ساعة أثناء الإفطار، مما سيساعد فى رفع أى أعباء أو كثافات مرورية خلال فترتى الذروة الصباحية والمسائية".