البابا يحاضر فى دورة التدبير الكنسى لـ 35 كاهنا بـ وادى النطرون

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، قد سام 19 كاهنًا منذ شهر للخدمة فى عدة كنائس بالقاهرة والإسكندرية والأقصر وإفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب كهنة جدد من إيبارشيات البحيرة ومراكز الشرقية والبحر الأحمر.
يشارك فى تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التى بدأت فعالياتها أمس الإثنين، وتستمر حتى يوم 17 من شهر إبريل الجارى، أساتذة معهد التدبير الكنسى بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدى لطيف.
وألقى البابا تواضروس المحاضرة الافتتاحية بعنوان "الدعوة الكهنوتية عظمة وبهاء"، ولأهمية مثل هذه الدورات، بدأ عقد مثيلات لها مع مجموعات مختلفة من الرهبان والكهنة بهدف تجويد العمل الرعوى والإدارى فى خدمة الكنيسة القبطية، بعد أن خاضها، قبيل سيامتهم الأسقفية، الآباء الأساقفة السبعة الجدد الذين سيموا فى مارس الماضى، وكذلك مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم خلال السنوات القليلة الماضية.
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