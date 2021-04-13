/626904/انسحاب-مصطفى-درويش-من-مسلسل-كله-بالحب-بعد-أحمد-السعدني-بساعات

حالة من الغضب التي سيطرت على أبطال مسلسل كله بالحب خلال الساعات الماضية، حيث لن تمر سوى ساعات قليلة على إنسحاب الفنان أحمد السعدني من مسلسل كله بالحب ليعلن الفنان مصطفى درويش إنسحابه أيضًا من المسلسل.

دوت الخليج يرصد تعليق الفنان مصطفى درويش وإنسحابه من مسلسل كله بلحب الذي أثار حالة من الجدل مؤخرًا بسبب شركة الإنتاج.

مصطفى درويش ينسحب من مسلسل كله بالحب

كتب الفنان مصطفى درويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أعلن انسحابي من مسلسل كله بالحب..ورفع قضية على الشركة المنتجة لإخلالها بشروط التعاقد”.

كان قد أعلن الفنان أحمد السعدني، انسحابه بشكل رسمي من مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، واصفًا المسلسل بالمهزلة، قائلًا: "اعلن بشكل رسمي انسحابي من المسلسل (المهزله) و تقدمي بشكوي رسمية للنقيب الدكتور أشرف زكي ضد شركة الانتاج للخرق الواضح للعقد الموقع مع الشركة متمسكاً بكافة حقوقي الماديه و اسف للازعاج مره اخري و رمضان كريم".

كشف الفنان أحمد السعدني، عن المشكلة التي واجهها مؤخرًا، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكله في شغلي وعمري ما اختلفت مع زمايلي أنما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه 24 ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة والظروف أنا متربي في ستوديوهات كبرنا أنا واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها شتيمة علي احترام مهنتنا مواعيدنا ومذاكرتنا و تحضيرنا للشغل احترامنا للكلمة قبل العقد".