انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ 4.5 جنيه سعر الكتكوت الابيض اليوم 14 أبريل 2 رمضان وسعر الفراخ البيضاء الآن في بورصة الدواجن والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري 2021 في ثاني أيام شهر رمضان الكريم، وبالرغم من التخوفات حول ارتفاع سعر الفراخ البيضاء، إلا أن أسعار الكتاكيت البيضاء تشهد استقراراً ملحوظاً مع تراجع أو زيادة طفيفة في بعض الشركات، وجاء هذا الإستقرار نتيجة اكتفاء البيوت المصرية وشراء الكتاكيت قبيل شهر رمضان لتسمينها كي تكون جاهزة للذبح والإستخدام في شهر رمضان.

سعر الكتكوت الابيض اليوم الأربعاء 14 أبريل الجاري 2021 في ثاني أيام شهر رمضان

لكن هناك توقعات بوجود تحركات كبير في أسعار الكتاكيت البيضاء مع اقتراب انتهاء شهر رمضان، وذلك لجاجة العديد من صغار المربين في إدخال دورة تسمين أخرى.

وحول سعر الكتكوت الابيض اليوم 14 أبريل 2 رمضان وسعر الفراخ البيضاء الآن في بورصة الدواجن فقد جاءت وفق الأسعار التالية:

أولاً: سعر الكتكوت الأبيض اليوم 14 أبريل 2021 في الشركات المختلفة

القاهرة للدواجن: 9.25 جنيه.

العناني: 10.25 جنيه.

السقا: 4.5 جنيه.

الوطنية: 10.75 جنيه.

المراعي: 6.75 جنيه.

الكيان: 7 جنيه.

مكة المكرمة: 8 جنيه.

أمات: 10.5 جنيه.

سيد زكريا: 7 جنيه.

ثانياً: سعر الفراخ البيضاء اليوم 14 أبريل 2021

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم 31 جنيه.

أما أسعار الفراخ الساسو فسجلت اليوم ما بين 34 إلى 36 جنيه.

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أما أسعار الفراخ البيضاء والساسو والكتاكيت في بورصة الدواجن منير السقا اليوم فجاءت كما يلي: