/626985/البايرن-يحقق-الفوز-ويودع-دوري-الأبطال-علي-يد-باريس-سان-جيرمان-فيديو

انتهت مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بنتيجة هدف نظيف دون رد، لصالح الفريق البافاري، في لقاء إياب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، وشهد علي اللقاء ملعب حديقة الأمراء معقل الفريق الباريسيز

حسم باريس سان جيرمان الفوز في الدور الربع نهائي للبطولة، وحجز مقعد له ف المربع الذهبي لأبطال اوروبا، بنتيجة التعادل الإيجابي بثلاث أهداف مقابل ثلاثة، بفارق أهداف مباراة الذهاب علي أرض الفريق الألماني والتي انتهت بثلاث اهداف مقابل هدفين.

سجل الفريق الضيف الهدف الأول والوحيد في المباراة، في لقاء الذهاب، عن طريق اللاعب الألماني تشوبو موتينج، من خلال رأسية اسكنها الشباك علي يمين نافاس حارس باريس سان جيرمان.

تلقي ديفيد ألابا لاعب الفريق الألماني البطاقة الصفراء الأولي في المباراة في الدقيقة 52 من عمر المباراة، وتلقي زميله توماس مولر البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 68، في حين تلقي داجبا لاعب الفريق الباريسي البطاقة الصفراء الوحيده في صفوف فريقة في الدقيقة 55 من عمر المباراة.

أجري باريس سان جيرمان التبديل الاول في المباراة في الدقيقة 59 بخروج عبده ديالو ودخول ميتشيل باكير، وجاء التدبيل الثاني في الدقيقة 73 بخروج جوليان دراكيسلر، ودخول مويس كين.

أجري هانز فليك التبديل الاول في فريقة في الدقيقة 71 بخروج ألفونسو ديفيز ودخول جمال مويسلا، وفي الدقيقة الـ 85 خروج تشوبو موتينج ودخول خابي مارتينيز.

تشكيل بايرن ميونخ في المباراة:

في حراسة المرمي: مانويل نوير.

في خط الدفاع: ألفونسو ديفييز – لوكاس هيرنانديز – بواتينج – بافارد.

في خط الوسط: ألابا – كيميتش – ساني – كومان.

في خط الهجوم: توماس مولر – تشوبو موتينج.

تشكيل فريق باريس سان جيرمان في المباراة:

في حراسة المرمي: كيلر نافاس.

في خط الدفاع: داجبا – كيمبابي – دانيلو – ديالو.

في خط الوسط: كاي – باراديس – نيمار.

في خط الهجوم: دراكيسلار – مبابي – دي ماريا.

نتيجة مباراة نهائي النسخة الماضية

حصد الفريق الألماني بايرن ميونخ بطولة دوري أبطال أوروبا، في النسخة الماضية، علي حساب غريمه في الدور الربع نهائي للنسخة الحالية باريس سان جيرمان، والتي انتهت لصالح الفريق البافاري بنتيجة هدف نظيف دون رد.