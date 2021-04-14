رئيس الوزراء يشدد على تطبيق الغرامات الفورية على مخالفى الإجراءات الاحترازية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسي لمصر، والتي أكدت عمق العلاقات بين مصر وتونس، وعكست مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس قيس سعيد، رغبة مشتركة في تعزيز التعاون بينهما بمختلف المجالات، كما أكدت توافر إرادة قوية للارتقاء بهذا التعاون إلى آفاق أرحب، مع أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة، انطلاقا من الدور المهم الذي تقوم به مصر في المنطقة، ومكانتها المتميزة، بفضل حالة الاستقرار وقوة الموقف الداخلي الذي تشهده حاليا، إضافة إلى النهضة التنموية التي تحدث في مختلف القطاعات.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي افتتحه رئيس الجمهورية، منذ أيام، مؤكدا أنه يعد صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، كما أنه يعتبر الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وإفريقيا، ويمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية، مطالبا كافة الوزارات والجهات الحكومية بالاستفادة من الإمكانات المتوافرة بهذا المجمع.

وأعاد رئيس الوزراء التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ولا سيما مع تزايد أعداد المصابين خلال هذه الفترة، مع قيام الجهات المعنية بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين، ومراعاة عدم التزاحم والتكدس في الأسواق والأماكن العامة؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.