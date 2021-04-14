قرار جمهوري بتجديد تعيين صالح عبد الرحمن رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

/627031/قرار-جمهوري-بتجديد-تعيين-صالح-عبد-الرحمن-رئيسا-للجهاز-المركزي-للتنظيم-والإدارة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٢١ بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن رئيسًا للجهاز المركزي للتنظيم والادارة بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارا من ١٠ ابريل ٢٠٢١.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

40 ألف موظف ينتقلون للعاصمة الإدارية بداية يوليو

بينما أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك استعدادات لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة، وأول تحرك سيكون في شهر 7 و8 المقبل، موضحًا أن أول الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة هم المسؤولون عن الشؤون الإدارية لاستلام المقرات.

وأضاف الشيخ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي خيري رمضان، أن التطوير للمنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة جميعها جديدة.

ولن يتم نقل أي معدات أو أجهزة تم استخدامها في الاماكن، مؤكدًا أن المسؤولين عن إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي سيكون هم الفرق التي ستنتقل بعد الشؤون الإدارية؛ لأنهم مسؤولون عن التحول الرقمي والربط بين المقرات الجديدة والقديمة والعمل في المحافظات.

التنظيم والإدارة ينتهي من التسوية لموظفي ديوان عام محافظة قنا

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ من الموافقة على التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ "التسوية" لعدد 89 موظفا بديوان عام محافظة قنا، وقام بإرسال موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

إعادة التعيين "التسوية" مرهونة

وقال صالح، إن إعادة التعيين "التسوية" مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة محضر اللجنة حتى موعد أقصاه الأول من نوفمبر 2019، طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.