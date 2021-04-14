محمد الباز: كنت بروح السينما بفلوس خُطبة الجمعة.. « فيديو»

/627024/محمد-الباز-كنت-بروح-السينما-بفلوس-خطبة-الجمعة--فيديو

تحدث الإعلامى والكاتب الصحفى محمد الباز، عن عدد من الملفات المهمة السياسية والاجتماعية وأيضًا الشخصية المتعلقة ببداياته خلال الحوار الثرى الذى أجراه موقع دوت الخليج الإخبارى، برئاسة الكاتب الصحفى عمرو الديب.

وخلال الحوارتناول الباز عن غرامة بالسينما عند شبابه، والتى كانت تدفعه إلى حصوله على مبلغ قدره 5 جنيه من أداء خطبة الجمعة والتوجه إلى أقرب دار عرض للسينما للرؤية آخر الإصدارات التى تٌقدم إلى الجماهير.

محمد الباز: «كنت بروح السينما بفلوس خُطبة الجمعة»

وقال الكاتب الصحفى محمد الباز، ورئيس مجلس إدارة الدستور:” كنت أقوم بخطبة الجمعة مقابل 5 جنيهات، وكانت قيمتها كبيرة حينذاك، واستخدمت هذا المبلغ لإكمال دراستي، أما في أيام الإجازة، كنت أقوم بخطبة الجمعة، وأذهب السبت إلى السينما”.

محمد الباز: السينما إحدى مصادر تكوين الوعى الشخصي

وتابع الإعلامى الكبير محمد الباز حديثه قائلًا:” لدي ملاحظة على موضوع السينما، وهي أن في بلادنا تعتبر السينما شيء غير مُحبذ، ولكنني لم أرى أي تناقض في هذا الأمر، لأنها كانت مصدر من مصادر الثقافة وتساهم في رقي الذوق، وخاصة للعاملين بالمجال الصحفي والإعلامي والذي يستلزم أن يشاهدوا السينما سواء كانت عالمية أو عربية، للإستفادة بها في مجالهم، فلابد أن لا تقتصر مصادر تكوين وعي الشخص على القرأة فقط، لازم يشوف لأن هذا يعمل نوع من الخيال، فلا يوجد تناقض نهائيًا، فأنا لا أرى أفلام " سكس" يعني، مابشوفش أفلام ممنوعة أقصد”.