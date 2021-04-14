/627032/سناء-السعيد-تتقدم-ببيان-عاجل-عن-نقص-الاسمدة-الزراعية-بمحافظة-أسيوط

تقدمت التائبة سناء السعيد، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفى الجبالى ، موجها لوزير الزراعة، بشأن نقص الاسمدة الزراعية بمحافظة اسيوط، بمركز ساحل سليم، ومعاناة المزارعين سواء فى صرف الاسمدة الزراعية للمحصول الشتوى أو للمحصول الصيفي.

سناء السعيد: المزاعون اشتكوا من تأخر استلامهم لحصصهم من الأسمدة

وأضافت البرلمانية سناء السعيد، عضو مجلس النواب، فى تصريح ل "دوت الخليج"، هناك العديد من المزارعين اشتكوا من تأخر استلامهم لحصصهم المقررة من الاسمدة منذ موسم الشتاء، وجاء الان الموسم الصيفي والمزارع يعانى من نفس المشاكل.

سناء السعيد: المقرر الشتوى لم يتم صرفه للمواطنين

وأكدت عضو لجنة الخطة والموزانة، سناء السعيد، أن المقرر الشتوى لفصل الشتاء المنتهى رغم توافره داخل الجمعيات الزراعية ولكن لم بتم صرفه للمزارعين فى موعده، وجاء الان الموسم الصيفي وهو موسم الموالح، ولا يوجد داخل التعاونيات اى اسمدة، ولم يصرف حتى الآن الحصة المقررة للمزارع.

وفى سياق آخر، كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد، وأيضًا أعضاء مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تناوب الأعضاء الحاضرين على أخذ اللقاح بقاعة البهو الخاصة بمجلس الشيوخ، وقاع 25/30 بالنواب.