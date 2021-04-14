/627036/رئيس-اللجنة-الفنية-بالاتحاد-الجنوب-إفريقي-يكشف-حقيقة-رحيل-موسيماني-من-النادي-الأهلي

تحدث جان مالوليك رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الجنوب إفريقي، العديد من التقارير تشير إلي أن المسئولون بالاتحاد الإفريقي يرغبون في السفر لإقناع موسيماني لتدريب المنتخب.

وقال جان مالوليك رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الجنوب إفريقي:”أن قرات العديد من الأنباء التي تشيرإلي سفلر أحد المسئولين بالاتحاد الإفريقي إلي القاهرة من أجل عقد جلسة مع موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي”.

واختتم قائلاً:”وذلك لمحاولة إقناعة لتدريب بافانا تلك الأنباء ليست صحيحة”.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وجاءت قائمة الفريق لتضم كلا من: علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر محمد ووالتر بواليا ومحمد حسام ميدو وعبد الرحمن أشرف مانو وأحمد نبيل كوكا.

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فيما يواصل حمدي فتحي لاعب الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعي والتأهيل التي يؤديها، وذلك على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

خاض حمدي فتحي تدريبات بدنية في الجيم قبل أن يستكمل مرانه بالجري حول الملعب ولمس الكرة، وفقا لبرنامج العلاج الذي يخضع له.

اخر مواجهات الأهلي

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد المارد الأحمر لمباراته المقبلة أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر أن تقام يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته، بينما إصيب محمد النشاوي حارس مرمي الفريق بفيروس كورونا ويغيب عن مباراة اليوم، وذلك بعدما إجراي الفريق بالكامل مسحة طبية ظهر فيها عينه المسحة إيجابية، ومن المحتمل ان يغيب ايضاً عن مباراة القمة.