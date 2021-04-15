الصحة: إصابة 12 راكبًا فى حادث خروج قطار عن القضبان بالشرقية ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة 12 راكبًا بحادث خروج قطار عن القضبان بالشرقية، مؤكدة أنه تم إخلاء المصابين على مستشفى منيا القمح، ولا يوجد حالات وفاة، وأن الإصابات تنوعت بين سحجات وكدمات.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن عملية الإغاثة شارك فيها 23 سيارة الإسعاف (15 سيارة من الشرقية، و8 سيارات من القليوبية).

وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من مأمور مركز منيا القمح يفيد تعطل قطار القاهرة بالقرب من المحطة، وعلي الفور دفع الفنينين والأجهزة الأمنية.