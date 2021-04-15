انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| الصور الأولى لخروج قطار ركاب منيا القمح عن القضاب منذ قليل والدفع بـ20 سيارة إسعاف والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - خرج منذ قليل قطار ركاب عن القضبان بالقرب من محطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وحدثت حالة من الذعر بين ركاب القطار لحظة وقوع الحادث، كما انتقل على الفور قيادات وزارة النقل والداخلية والصحة إلى مكان الحادث.

خروج قطار ركاب منيا القمح عن القضاب

ووفق مصادر أولية فإنه يوجد عدد بسيط من الإصابات الطفيفة والتي تم نقلها إلى المستشفى بمنيا القمح، كما أن أعداد المصابين هم 10 إصابات فقط حتى الآن وإصابتهم بسيط، كما تدخلت العناية الإلهية اليوم وأنقذت ركاب القطار الذي خرج عن القضبان من كارثة محققة، حيث كان هناك قطار آخر قادم في الجهة المقابلة إلى أن توقف فور علمه بالحادث، كما هو واضح بالصور.

ووفق مصادر طبية فإن إصابات حادث قطار منيا القمح ناتجة من التدافع وهي عبارة عن كدمات وسحجات طفيفة، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما دفعت الصحة بـ20 سيارة إسعاف لمكان الحادث.

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وكان محافظ الشرقية اللواء إبراهيم عبد الغفار، قد تلقى إخطاراً بالحادث من مأمور مركز الشرطة بمنيا القمح، وأفاد الإخطار بتعطل القطار بالقرب من المحطة نتيجة خروج بعض عرباته عن القضبان، وانتقلت على الفور الأجهزة المعنية لكان الحادث.