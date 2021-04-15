أسقف منفلوط يبحث توفير متطلبات عيد القيامة للفقراء

جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط على مدار 3 أيام مع لجان أخوة الرب "الفقراء" لكل كنائس الإيبارشية.



جدة - نرمين السيد - التقى الأنبا ثاؤفيلس، أسقف منفلوط على مدار 3 أيام مع لجان أخوة الرب "الفقراء" لكل كنائس الإيبارشية. وجاء اللقاء، لمتابعة أوضاع أخوة الرب داخل كل كنيسة والاستعداد لتوفير متطلباتهم فى عيد القيامة المجيد.

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