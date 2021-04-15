انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الداخلية | الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة ورخصة القيادة ابريل 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام على مخالفات المرور برقم اللوحة للسيارات ورخص القيادة ضمن الخدمات المرورية الحكومية المقدمة عبر منصات الإنترنت للعام الحالي 2021، وتُنسّيق وزارة الداخلية المصرية مع العديد من الجهات المختصّة في هذا الصدد منها نيابة المرور وبوابة الحكومة الرقمية، وجدير بالذكر أنه قد حرصت الحكومة في الأعوام السابقة على تفعيل أنظمة متطورة إليكترونية “Online” للمواطنين من مُلّاك السيارات الملآكي والنقل وغيرها في جمهورية مصر العربية.

وجاءت خصيصاً لتُساهم في إتمام عمليات الاستعلام المستمرة عن مخالفات نيابة المرور للسيارات ورخص القيادة في المكاتب والحدات المرورية في الجمهورية بنجاح، بخطوات مُبسّطة وسلسلة عَبر الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية، دون الخوف من العدوي والوقوف والازدحام في الطوابير وهَدر الأموال، والجهد.

الاستعلام على مخالفات المرور برقم السيارة 2021

يُمكن للمُستعلم الآن الدخول عَبر موقع إمداد المعلومات للنيابة العامة في مصر بإدارة التحول الرقمي لانفاذ القانون، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة والرخص الخاصة بالقيادة، وذلك ضمن خدمات مرور السيارات المقدمة خصيصاً لذلك عبر موقع النيابة المصرية.

أيضاً يتضمن الموقع الخدمات التالية>> الاستعلام على المخالفات المرورية 2021 الخاصة برخص السيارات بأنواعها- بالإضافة إلى معرفة مخالفات رخص القيادة بالرقم القومي- وتجديد الرخصة إليكترونياً- والاطلاع على قيد تسجيل مخالفات مرور المركبات- وتقديم التظلمات.

خطوات استعلام مخالفات المرور:-

– في البداية عليك الدخول على الموقع الموثّق للنيابة العامة، فقط قُم بالدخول هنـــا.

– تَصفَح الخدمات المرورية داخل المنصة، وفي سياق هذا الموضوع عليك إختيار>> خدمة الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور.

– ثم إدخال المعلومات الشخصية والبيانات في رخصة السيارة أو القيادة، منها البطاقة الشخصية (الرقم القومي) لصاحب المركبة المكون من أربعة عشَر رقم، ونوع الرخصة، ورقم اللوحة المعدنية، والمحافظة، ثم إختيار الاستعلام على مخالفات المرور.